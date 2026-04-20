Swissquote Aktie News: Swissquote am Montagvormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die Swissquote-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 430,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 18'731 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swissquote-Aktie bei 421,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 428,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'401 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 576,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,07 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 362,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 7,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,98 CHF je Swissquote-Aktie. Am 04.03.2014 legte Swissquote die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Swissquote 38.99 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38.99 Mio. CHF umgesetzt worden.

Swissquote wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 vorlegen. Swissquote dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 22,28 CHF je Aktie in den Swissquote-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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