Swissquote Aktie News: Swissquote verbilligt sich am Mittag

Die Swissquote-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 431,20 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'706 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Swissquote-Aktie bis auf 421,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 428,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'380 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 576,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swissquote-Aktie. Bei 362,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swissquote-Aktie mit einem Verlust von 16,05 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,98 CHF, nach 7,40 CHF im Jahr 2025. Am 04.03.2014 lud Swissquote zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Am 13.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 19.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swissquote einen Gewinn von 22,28 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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