Swissquote Aktie News: Bären lasten am Donnerstagmittag auf Swissquote

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 361,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 17'280 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swissquote-Aktie ging bis auf 356,60 CHF. Bei 374,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 76'586 Swissquote-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 436,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,64 Prozent Plus fehlen der Swissquote-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 236,40 CHF am 20.04.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 4,30 CHF an Swissquote-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,81 CHF aus. Am 04.03.2014 hat Swissquote die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 38.99 Mio. CHF umgesetzt.

Swissquote dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Swissquote rechnen Experten am 18.08.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,78 CHF je Swissquote-Aktie.

