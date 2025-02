Swissquote Aktie News: Swissquote am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 04:28 Uhr fiel die Swissquote-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 427,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'960 Punkten steht. Die Swissquote-Aktie sank bis auf 426,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 433,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 15'021 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 436,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 2,01 Prozent wieder erreichen. Am 21.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 224,60 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swissquote-Aktie derzeit noch 47,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 4,30 CHF an Swissquote-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,77 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Swissquote die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.99 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Swissquote im Jahr 2026 23,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch