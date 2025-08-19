Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.08.2025 12:29:00

Swissquote Aktie News: Swissquote am Dienstagmittag mit Verlusten

Swissquote Aktie News: Swissquote am Dienstagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swissquote. Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 529,00 CHF.

Die Swissquote-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 529,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'867 Punkten notiert. Im Tief verlor die Swissquote-Aktie bis auf 525,00 CHF. Bei 539,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 8'284 Swissquote-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (576,50 CHF) erklomm das Papier am 07.08.2025. Mit einem Zuwachs von 8,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 276,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,83 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Swissquote-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,24 CHF belaufen. Swissquote veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 38.99 Mio. CHF umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht. Swissquote dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Swissquote im Jahr 2025 20,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

