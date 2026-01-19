Swissquote Aktie News: Anleger schicken Swissquote am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Swissquote-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 452,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'302 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Swissquote-Aktie bei 448,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 454,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'322 Swissquote-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (576,50 CHF) erklomm das Papier am 07.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 27,49 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 310,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Swissquote-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,38 CHF belaufen. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Swissquote hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Swissquote im vergangenen Quartal 38.99 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swissquote 38.99 Mio. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Swissquote wird am 19.03.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,20 CHF je Aktie belaufen.

