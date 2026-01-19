Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’254 -1.2%  SPI 18’303 -1.2%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’975 -1.3%  Euro 0.9277 -0.1%  EStoxx50 5’931 -1.6%  Gold 4’666 1.5%  Bitcoin 74’089 -1.0%  Dollar 0.7972 -0.6%  Öl 64.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Bayer10367293Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS an
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Siemens Energy-Aktie nach starkem Jahresstart und Rekordhoch unter Druck
DroneShield-Aktie setzt Rally fort: Sind die Kursgewinne gerechtfertigt?
SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen - KI-Kooperation mit Fresenius
Suche...
Plus500 Depot

Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 16:29:00

Swissquote Aktie News: Anleger schicken Swissquote am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Swissquote Aktie News: Anleger schicken Swissquote am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Swissquote gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swissquote-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 452,20 CHF.

Swissquote
452.03 CHF -1.38%
Kaufen Verkaufen

Die Swissquote-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 452,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'302 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Swissquote-Aktie bei 448,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 454,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'322 Swissquote-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (576,50 CHF) erklomm das Papier am 07.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 27,49 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 310,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Swissquote-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,38 CHF belaufen. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Swissquote hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Swissquote im vergangenen Quartal 38.99 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swissquote 38.99 Mio. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Swissquote wird am 19.03.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,20 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swissquote-Aktie

Swissquote-Aktie letztlich dennoch schwächer: Deutlich höhere Ertrags- und Gewinnzahlen in 2025

Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent

Swissquote-Aktie in Rot: Online-Bank bereitet Führungswechsel an der Spitze vor