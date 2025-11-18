Swissquote Aktie News: Swissquote am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Der Swissquote-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 466,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 17'138 Punkten liegt. Bei 459,00 CHF markierte die Swissquote-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 461,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 12'404 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 576,50 CHF. Mit einem Zuwachs von 23,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 310,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,46 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Swissquote-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,32 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swissquote 6,00 CHF aus. Am 04.03.2014 äusserte sich Swissquote zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,43 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swissquote noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Swissquote 38.99 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38.99 Mio. CHF umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Swissquote wird am 19.03.2026 gerechnet. Swissquote dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,02 CHF je Aktie belaufen.

