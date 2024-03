Swissquote Aktie News: Swissquote am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:28 Uhr wies die Swissquote-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 251,80 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'244 Punkten steht. Die Swissquote-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 256,00 CHF aus. Bei 248,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 40'863 Swissquote-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 143,70 CHF. Abschläge von 42,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Swissquote-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,42 CHF ausgeschüttet werden.

Swissquote wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Swissquote-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,84 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch