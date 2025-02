Swissquote Aktie News: Swissquote legt am Dienstagmittag zu

Um 12:28 Uhr ging es für das Swissquote-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 428,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 17'033 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 430,60 CHF erreichte die Swissquote-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 426,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'967 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 430,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,61 Prozent könnte die Swissquote-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 221,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swissquote-Aktie mit einem Verlust von 48,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,77 CHF. Im Vorjahr erhielten Swissquote-Aktionäre 4,30 CHF je Wertpapier. Am 04.03.2014 lud Swissquote zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Swissquote im vergangenen Quartal 38.99 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swissquote 38.99 Mio. CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Swissquote am 13.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 23,39 CHF je Aktie in den Swissquote-Büchern.

Redaktion finanzen.ch