Swissquote Aktie News: Swissquote büsst am Donnerstagmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 185,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 14'440 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Swissquote-Aktie bis auf 183,30 CHF ein. Bei 185,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'516 Swissquote-Aktien.

Bei 203,60 CHF markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,05 Prozent. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 97,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swissquote-Aktie 47,38 Prozent sinken.

Die Swissquote-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Swissquote rechnen Experten am 13.03.2025.

Redaktion finanzen.ch