Top News
Basilea-Aktie tiefer: 2025 weiter auf Wachstumskurs
EFG International-Aktie fester: Kooperation mit Capital Group für neue Kundenangebote
DKSH-Aktie freundlich: Operatives Ergebnis steigt - höhere Dividende geplant
Phoenix Mecano-Aktie unverändert: 2025 weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn
Newron-Aktie steigt: Millionenhohe Finanzspritze für Schizophrenieforschung
17.02.2026 12:29:00

Swissquote Aktie News: Swissquote verzeichnet am Mittag Verluste

Swissquote Aktie News: Swissquote verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Swissquote gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 405,60 CHF.

Swissquote
407.82 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 405,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 18'864 Punkten steht. In der Spitze fiel die Swissquote-Aktie bis auf 404,40 CHF. Bei 406,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7'711 Swissquote-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 576,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Swissquote-Aktie liegt somit 29,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 310,20 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Swissquote-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,73 CHF belaufen. Am 04.03.2014 äusserte sich Swissquote zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,43 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Swissquote-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

