Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.02.2026 12:29:00
Swissquote Aktie News: Swissquote verzeichnet am Mittag Verluste
Die Aktie von Swissquote gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 405,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 405,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 18'864 Punkten steht. In der Spitze fiel die Swissquote-Aktie bis auf 404,40 CHF. Bei 406,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7'711 Swissquote-Aktien gehandelt.
Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 576,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Swissquote-Aktie liegt somit 29,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 310,20 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Swissquote-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,73 CHF belaufen. Am 04.03.2014 äusserte sich Swissquote zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,43 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Swissquote-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swissquote-Aktie
Swissquote-Aktie letztlich dennoch schwächer: Deutlich höhere Ertrags- und Gewinnzahlen in 2025
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Swissquote-Aktie in Rot: Online-Bank bereitet Führungswechsel an der Spitze vor
Nachrichten zu Swissquote AG (N)
|
12:29
|Swissquote Aktie News: Swissquote verzeichnet am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Swissquote Aktie News: Swissquote am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Swissquote Aktie News: Swissquote behauptet sich am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.02.26
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swissquote von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
11.02.26
|SPI aktuell: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.02.26
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Swissquote AG (N)
Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Das Webinar mit Uwe Kälberer zeigt, wie Volumen und Orderflow offenlegen, wo Kapital agiert - und warum Märkte laufen, stoppen oder täuschen.Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI setzt Rekordjagd fort -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt führt seine Rekordjagd vom Vortag fort. Am Dienstag zeigt sich der deutsche Leitindex etwas stärker. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.