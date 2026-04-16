Swissquote Aktie News: Swissquote am Donnerstagmittag mit Kursplus

Die Swissquote-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 435,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'544 Punkten notiert. Bei 437,00 CHF markierte die Swissquote-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 431,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Swissquote-Aktie belief sich zuletzt auf 12'347 Aktien.

Bei 576,50 CHF erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,53 Prozent könnte die Swissquote-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 362,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,99 CHF. Am 04.03.2014 hat Swissquote die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38.99 Mio. CHF gelegen.

Voraussichtlich am 13.08.2026 dürfte Swissquote Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.08.2027 dürfte Swissquote die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 28,12 CHF je Aktie in den Swissquote-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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