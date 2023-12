Swissquote Aktie News: Swissquote verliert am Mittwochmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 194,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'621 Punkten liegt. Die Swissquote-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 193,80 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 193,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'163 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Am 27.11.2023 markierte das Papier bei 205,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 128,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swissquote-Aktie 34,16 Prozent sinken.

Swissquote wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Swissquote.

Redaktion finanzen.ch