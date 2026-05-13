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13.05.2026 09:29:00

Swissquote Aktie News: Swissquote am Vormittag gefragt

Swissquote Aktie News: Swissquote am Vormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Swissquote. Zuletzt konnte die Aktie von Swissquote zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 392,00 CHF.

Swissquote
389.40 CHF 0.62%
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Um 09:28 Uhr sprang die Swissquote-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 392,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'637 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swissquote-Aktie bei 393,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 391,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'077 Swissquote-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 576,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Der derzeitige Kurs der Swissquote-Aktie liegt somit 32,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 362,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swissquote-Aktie mit einem Verlust von 7,65 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,40 CHF an Swissquote-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,01 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swissquote am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Swissquote im vergangenen Quartal 38.99 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swissquote 38.99 Mio. CHF umsetzen können.

Die Swissquote-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.08.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 19.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Swissquote-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 22,09 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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