Swissquote Aktie News: Swissquote am Nachmittag mit sattem Kursplus

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von Swissquote zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 5,8 Prozent auf 157,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'484 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swissquote-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 160,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 151,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swissquote-Aktien beläuft sich auf 52'172 Stück.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Swissquote am 16.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Redaktion finanzen.ch