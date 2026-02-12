Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.02.2026 09:29:00

Swissquote Aktie News: Swissquote am Donnerstagvormittag stärker

Swissquote Aktie News: Swissquote am Donnerstagvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Swissquote. Zuletzt sprang die Swissquote-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 412,80 CHF zu.

Swissquote
412.20 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

Die Swissquote-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 412,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'765 Punkten liegt. Die Swissquote-Aktie legte bis auf 415,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 408,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'570 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 576,50 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swissquote-Aktie 39,66 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 310,20 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,85 Prozent könnte die Swissquote-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Swissquote-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,73 CHF. Am 04.03.2014 hat Swissquote in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 38.99 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swissquote 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swissquote-Aktie in Höhe von 22,46 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

