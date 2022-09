Swissquote Aktie News: Swissquote verteuert sich am Freitag

Im SIX SX-Handel gewannen die Swissquote-Papiere um 12:28 Uhr 4,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 13'977 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swissquote-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,10 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 106,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'920 Swissquote-Aktien.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2023 terminiert. Am 14.03.2024 wird Swissquote schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch