09.03.2026 12:29:00
Swissquote Aktie News: Swissquote am Montagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Swissquote gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swissquote-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 405,40 CHF.
Der Swissquote-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 405,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 17'726 Punkten steht. Der Kurs der Swissquote-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 395,40 CHF nach. Bei 397,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 13'240 Swissquote-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 576,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Der aktuelle Kurs der Swissquote-Aktie ist somit 42,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 310,20 CHF. Mit Abgaben von 23,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Swissquote-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,73 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swissquote 6,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swissquote am 04.03.2014. Es stand ein EPS von 0,43 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swissquote noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.99 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass Swissquote im Jahr 2025 22,46 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
