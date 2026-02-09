Swissquote Aktie News: Swissquote tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swissquote zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 428,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'647 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Swissquote-Aktie bei 433,60 CHF. Bei 428,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Swissquote-Aktien beläuft sich auf 8'656 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (576,50 CHF) erklomm das Papier am 08.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 310,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,62 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,73 CHF. Swissquote liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 CHF je Aktie erzielt worden. Swissquote hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.99 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Swissquote wird am 19.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte Swissquote die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Swissquote ein EPS in Höhe von 22,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

