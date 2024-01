Swissquote Aktie News: Swissquote macht am Nachmittag Boden gut

Das Papier von Swissquote legte um 04:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 202,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'642 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Swissquote-Aktie bis auf 202,40 CHF. Bei 200,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Swissquote-Aktie belief sich zuletzt auf 9'222 Aktien.

Am 28.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 207,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 133,60 CHF. Mit Abgaben von 33,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Swissquote-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Redaktion finanzen.ch