Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Swissquote-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 442,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'583 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Swissquote-Aktie bei 443,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 441,60 CHF. Der Tagesumsatz der Swissquote-Aktie belief sich zuletzt auf 916 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 444,80 CHF erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swissquote-Aktie 0,63 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 242,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swissquote-Aktie mit einem Verlust von 45,25 Prozent wieder erreichen.

Für Swissquote-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,21 CHF ausgeschüttet werden. Swissquote gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Swissquote hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.99 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Swissquote am 14.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Swissquote rechnen Experten am 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,83 CHF je Aktie in den Swissquote-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swissquote-Aktie

Studie belegt: Finanzplatz Schweiz bleibt Rückgrat der Volkswirtschaft

EFG- und Swissquote-Aktien: Mistrades zeigen falsches Bild

Swissquote-CEO: Haben uns Saxo Bank ebenfalls angeschaut