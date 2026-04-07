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07.04.2026 16:29:00

Swissquote Aktie News: Swissquote am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Swissquote Aktie News: Swissquote am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swissquote. Die Swissquote-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 387,20 CHF.

Swissquote
391.17 CHF 0.25%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 387,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'934 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Swissquote-Aktie bis auf 387,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 392,00 CHF. Zuletzt wechselten 6'271 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 576,50 CHF. 48,89 Prozent Plus fehlen der Swissquote-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 310,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swissquote-Aktie mit einem Verlust von 19,89 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,85 CHF, nach 7,40 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Swissquote am 04.03.2014. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 CHF, nach 0,43 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.99 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Swissquote dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Swissquote rechnen Experten am 19.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,36 CHF je Swissquote-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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