Swissquote Aktie News: Swissquote präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 503,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 18'195 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Swissquote-Aktie bis auf 504,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 498,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'640 Swissquote-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 576,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swissquote-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (310,20 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swissquote-Aktie 62,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,42 CHF. Im Vorjahr erhielten Swissquote-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swissquote am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.99 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Swissquote möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Swissquote-Gewinn in Höhe von 21,27 CHF je Aktie aus.

