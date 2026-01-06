Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.01.2026 12:29:00
Swissquote Aktie News: Swissquote präsentiert sich am Dienstagmittag fester
Die Aktie von Swissquote gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Swissquote-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 503,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 503,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 18'195 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Swissquote-Aktie bis auf 504,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 498,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'640 Swissquote-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 576,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swissquote-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (310,20 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swissquote-Aktie 62,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,42 CHF. Im Vorjahr erhielten Swissquote-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swissquote am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.99 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Swissquote möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Swissquote-Gewinn in Höhe von 21,27 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swissquote-Aktie
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Swissquote-Aktie in Rot: Online-Bank bereitet Führungswechsel an der Spitze vor
Swissquote-Aktie höher: Produkt- und Marketingchef wird neuer Yuh-CEO
Nachrichten zu Swissquote AG (N)
|
12:29
|Swissquote Aktie News: Swissquote präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Swissquote Aktie News: Swissquote fällt am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Swissquote Aktie News: Swissquote am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.12.25
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swissquote von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.12.25
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
15.12.25
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Swissquote AG (N)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.