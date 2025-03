Swissquote Aktie News: Swissquote am Dienstagmittag mit Kursverlusten

Die Swissquote-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 368,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'246 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Swissquote-Aktie bei 362,20 CHF. Bei 369,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 29'040 Swissquote-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (436,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie. Am 15.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,80 CHF. Mit Abgaben von 37,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Swissquote-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,77 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swissquote 4,30 CHF aus. Swissquote gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Swissquote mit einem Umsatz von insgesamt 38.99 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Swissquote am 20.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swissquote einen Gewinn von 19,54 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swissquote-Aktie

SPI aktuell: SPI am Montagmittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende stärker

SPI aktuell: SPI klettert