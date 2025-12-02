Swissquote-Aktie: Aktionär verkauft offenbar Paket von 3,5 Prozent

Ein Aktionär stösst gemäss der Nachrichtenagentur Reuters ein Paket von 536'000 Titeln ab. Dies entspricht einem Anteil von rund 3,5 Prozent des Aktienkapitals der Online-Bank.

Gemäss den vorliegenden Informationen soll das Paket über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren veräussert werden. Die Bücher seien bereits mehrfach überzeichnet, hiess es am Montagabend. Angebote unter 447 Franken würden vermutlich nicht berücksichtigt. Bei einem Preis von 447 Franken hätte die Transaktion einen Wert von rund 240 Millionen Franken.

Die Swissquote-Aktie verlor am Montag 3,7 Prozent auf 478 Franken, was allerdings noch immer einer Jahresperformance von 37 Prozent entspricht. Ein Kurs von 447 Franken wäre ein Abschlag von rund 6,5 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs.

Ende August hatte das Papier ein Jahreshoch bei 576,50 Franken erreicht. Im Einklang mit der jüngsten Bitcoin-Schwäche sackte der Kurs dann aber deutlich ab. Die Kursziele vieler Analysten sind aber noch immer recht hoch. Erst letzte Woche nahm beispielsweise die Bank of America die Abdeckung der Swissquote-Aktie mit dem Rating 'Buy' und einem Kursziel von 543 Franken auf.

Zürich (awp)