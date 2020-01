Swissport unterzeichnet Vertrag für Luftfrachtterminal am Flughafen Melbourne

Zürich (awp) - Das Luftfrachtunternehmen Swissport hat einen Mietvertrag über sieben Jahre für ein Luftfrachtterminal am Flughafen von Melbourne unterzeichnet. Die Eröffnung der Anlage ist für das dritte Quartal 2020 geplant. Weitere Standorte in Australien will das Unternehmen in Kürze verkünden.

Die neue Anlage am Mace Way verfüge über moderne Frachteinrichtungen für den Umschlag und die Lagerung von Stückgut, Tieren, Pharmazeutika und verderbliche Güter, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

sta/ra