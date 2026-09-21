|
21.09.2026 11:45:37
Swissport übernimmt Mehrheit an kolumbianischem Bodenabfertiger GHI
Zürich (awp) - Der Flughafen-Dienstleister Swissport expandiert nach Kolumbien. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat es eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Giraldo Hermanos International SAS (GHI) unterzeichnet. Zum Kaufpreis und zur Höhe der Beteiligung machte Swissport keine Angaben.
GHI ist in Bogotá und Medellín tätig und bietet unter anderem Passagier- und Frachtabfertigung sowie die Betreuung von Passagieren mit eingeschränkter Mobilität an. Zu den Kunden zählten unter anderem Copa Airlines, Air Europa und FedEx.
Mit der Übernahme erhalte Swissport Zugang zum zweitgrössten Inlandsflugmarkt Südamerikas. In Lateinamerika ist Swissport nach eigenen Angaben bereits an 85 Flughäfen in 15 Ländern tätig. Kolumbien sei ein strategisch wichtiger Wachstumsmarkt, wird Swissport-CEO Warwick Brady zitiert.
ra/rw
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen zum Wochenstart freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.