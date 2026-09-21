Swissport übernimmt Mehrheit an kolumbianischem Bodenabfertiger GHI

Zürich (awp) - Der Flughafen-Dienstleister Swissport expandiert nach Kolumbien. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat es eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Giraldo Hermanos International SAS (GHI) unterzeichnet. Zum Kaufpreis und zur Höhe der Beteiligung machte Swissport keine Angaben.

GHI ist in Bogotá und Medellín tätig und bietet unter anderem Passagier- und Frachtabfertigung sowie die Betreuung von Passagieren mit eingeschränkter Mobilität an. Zu den Kunden zählten unter anderem Copa Airlines, Air Europa und FedEx.

Mit der Übernahme erhalte Swissport Zugang zum zweitgrössten Inlandsflugmarkt Südamerikas. In Lateinamerika ist Swissport nach eigenen Angaben bereits an 85 Flughäfen in 15 Ländern tätig. Kolumbien sei ein strategisch wichtiger Wachstumsmarkt, wird Swissport-CEO Warwick Brady zitiert.

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