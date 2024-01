Swissport übernimmt in München Bodenabfertigung für AeroGround

Zürich (awp) - Das Swissport-Joint-Venture Swissport Losch übernimmt am Flughafen München per Anfang März Bodenabfertigungs-Dienstleistungen für den Flughafenabfertiger AeroGround. Dank dem Abkommen könne Swissport Losch alle Angestellten am Standort München weiterbeschäftigen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Es sei eine der höchsten Prioritäten des Unternehmens gewesen, den Mitarbeitenden eine gute Perspektive in München zu bieten, wird der Swissport-Verantwortliche für die Regionen DACH, Italien und Frankreich, Bruno Stefani, in der Mitteilung zitiert. Swissport Losch sehe sich für den kommenden Sommerflugplan gerüstet. Die Anzahl der benötigten Mitarbeitenden sei bereits bestimmt und die Ausbildung in vollem Gang.

Im September war bekannt geworden, dass Swissport Losch am Flughafen München die Lizenz für die Abfertigung von Passagieren und Flugzeugen per Ende Februar verloren hatte. Die Lizenz war neu an einen Konkurrenten vergeben worden, während die zweite derartige Lizenz fix von der Flughafen-Tochter AeroGround beansprucht wird.

tp/cg