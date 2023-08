Swissport schliesst Übernahme der Frachtabfertigung am Flughafen Düsseldorf ab

Zürich (awp) - Der Flughafenlogistiker Swissport hat die Übernahme einer Mehrheit an der Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH abgeschlossen. Das neue Joint Venture mit dem Namen Swissport DUS Cargo Services GmbH hat am (heutigen) 17. August 2023 seinen Betrieb aufgenommen, wie Swissport am Donnerstag mitteilte.

Eine entsprechende Vereinbarung zum Erwerb von 74,9 Prozent der Anteile war Mitte März unterzeichnet worden. Gemäss den damaligen Informationen wird Düsseldorf zum zweitgrössten Luftfrachtstandort von Swissport in Deutschland mit rund 130 Mitarbeitenden.

Das Düsseldorfer Joint Venture füge sich in den globalen M&A-Plan von Swissport ein, schreibt die ehemalige Swissair-Tochter in der heutigen Mitteilung. Dieser ziele darauf ab, die globale Präsenz in verschiedenen Geschäftsbereichen und die Rolle als Branchenführer zu stärken.

Da sich die drei grössten globalen Player weniger als 40 Prozent des Weltmarktes teilten, bestehe ein "interessantes Potenzial" für eine weitere Konsolidierung. "Um das starke organische Wachstum zu ergänzen, verfolgt Swissport eine ehrgeizige Agenda", wird Pablo von Siebenthal, Global Head of Mergers & Acquisitions bei Swissport, in der Mitteilung zitiert.

