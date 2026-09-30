Swissport nimmt Frachtbetrieb im französischen Sektor des EuroAirport auf

Zürich (awp) - Der Flughafendienstleister Swissport baut sein Frachtgeschäft am EuroAirport Basel-Mulhouse aus. Im französischen Sektor des Flughafens hat Swissport dazu eine 3000 Quadratmeter grosse Cargo-Lagerhalle gebaut und eröffnet, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Auch kehre Swissport mit der neuen Gesellschaft Swissport Cargo Services France auf den französischen Markt zurück, hiess es weiter. Die Tochter werde eng mit der bestehenden Frachtorganisation in Basel zusammenarbeiten.

In der neuen Frachtanlage entfallen laut den Angaben 1000 Quadratmeter auf den französischen Zollbereich und die restlichen 2000 Quadratmeter auf die internationale Frachtabfertigung. Swissport wird Luftfrachtpaletten für den Transport bereitstellen und nach Flügen abfertigen.

Mit dem neuen Standort stärke Swissport sein europäisches Frachtabfertigungsnetz. Weltweit betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 120 Frachtzentren und fertigt jährlich über fünf Millionen Tonnen Luftfracht ab.

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