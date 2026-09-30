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30.09.2026 10:48:36
Swissport mit neuem Lagerhaus am Euroairport Basel-Mülhausen
Basel/Mülhausen (F)/Zürich (awp/sda) - Swissport verstärkt seine Präsenz auf dem europäischen Markt mit einem 3000 Quadratmeter grossen Lagerhaus auf der französischen Seite des Euroairport Basel-Mülhausen. Dies teilte die international tätige Luftfrachtdienstleisterin aus Zürich am Mittwoch mit.
Die neue Operation trägt den Namen "Swissport Cargo Services France" und wird sich zunächst auf den Frachtumschlag von Airlines konzentrieren, wie es hiess. Das neue Warenhaus verfüge über 1000 Quadratmeter für eine französische Zollzone und 2000 Quadratmeter für internationalen Frachtumschlag.
Die Sparte soll als unabhängige Einheit auf dem französischen Markt agieren, jedoch in enger Zusammenarbeit mit der bereits etablierten Frachtoperation in Basel, wie das Unternehmen schrieb. Der Start stärke das europäische Frachtnetzwerk von Swissport, das bereits in weltweit 120 Frachtzentren jährlich fünf Millionen Tonnen Fracht umschlage.
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