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28.09.2026 10:27:36
Swissport gründet Joint Venture in Indonesien
Opfikon (awp) - Swissport will mit einem Joint Venture in den indonesischen Markt einsteigen. So beteiligt sich der Flughafen-Dienstleister an der UNEX Aviation Services, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Zur Höhe der Beteiligung und zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.
UNEX ist den Angaben zufolge bislang vor allem in der Luftfracht am Flughafen Jakarta tätig. Im Rahmen des Joint-Ventures wollen die Partner künftig auch Flugzeuge und Passagiere abfertigen und die Dienstleistungen auch an weiteren indonesischen Flughäfen anbieten.
an/ys
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