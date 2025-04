Swissport expandiert in Saudi-Arabien an sieben weitere Flughäfen

Zürich (awp) - Das Bodenabfertigungsunternehmen Swissport expandiert in Saudiarabien an sieben weiteren Flughäfen. Damit wird Swissport insgesamt an 13 Flughäfen im Königreich tätig sein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Ab dem 1. Juni werde Swissport seine Dienstleistungen in der Bodenabfertigung und der Fluggepäckabfertigung an den Flughäfen in Hail, Al Jouf, Tabuk, Yanbu, Taif, Abha und Jizan aufnehmen, heisst es in einer Mitteilung. Bereits tätig ist das Unternehmen in Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Al-Qassim und Al-Ula.

Mit den sieben neuen Flughäfen erweitere Swissport seine Kapazitäten in Saudi-Arabien um 50 Prozent im Vergleich zu 2024. Das Unternehmen prüfe auch die Einführung zusätzlicher Dienstleistungen wie Frachtabfertigung, Flugzeugreinigung und Lounge-Betrieb. Das Ziel sei es, ein "One-Stop-Shop" für Fluggesellschaften in Saudi-Arabien zu werden.

tp/mk