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16.03.2026 11:09:36
Swissport eröffnet neues Luftfrachtlager am Flughafen Sofia
Sofia/Opfikon (awp) - Die Bodenabfertigungsfirma Swissport hat am Wassil-Lewski-Flughafen Sofia in Bulgarien ein neues Luftfrachtlager eröffnet. Die Anlage verfügt über 2200 Quadratmeter Fläche, davon 2000 Quadratmeter Lagerkapazität, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Das Gebäude liegt rund 80 Meter vom Vorfeld entfernt und soll schnellere Flugzeugabfertigungen sowie effizientere Frachtprozesse ermöglichen. Abgefertigt werden können unter anderem Stückgut, Pharma- und Kühltransporte, E-Commerce-Sendungen sowie Spezialfracht wie lebende Tiere oder Wertsendungen.
Die Anlage verfügt zudem über temperaturkontrollierte Bereiche für kühl- und gefrierpflichtige Güter sowie über Sicherheits- und Röntgensysteme. Mit der neuen Anlage stärkt Swissport nach eigenen Angaben sein Cargo-Netzwerk in Mittel- und Osteuropa. Der Standort soll zugleich Bulgariens Rolle als Logistikdrehscheibe in Südosteuropa unterstützen.
yz/to
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
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