Swissport erhält 5-Jahres-Vertrag von Lufthansa für Airports Brüssel und Lüttich

Opfikon (awp) - Der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport hat von der Lufthansa einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag für die Frachtabwicklung an den belgischen Flughäfen Brüssel und Lüttich erhalten. Die erneuerte Vereinbarung beinhaltet Leistungen für Brussels Airlines, Lufthansa and Austrian Airlines, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst.

Die Übereinkunft wurde den Angaben zufolge Ende Dezember geschlossen. Die Dienstleistungen umfassen Lagerhaltung und Abfertigung von Fracht, Post, Medikamenten und Wertsachen. Swissport hatte im Oktober vergangenen Jahres ein neues Pharma-Zentrum in der Nähe des Brüsseler Airports in Betrieb genommen.

Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge in Belgien rund 2'000 Mitarbeitende und wickelt pro Jahr rund 550'000 Tonnen Fracht ab. Dabei sei man für das Gepäck von 7,5 Millionen Passagieren verantwortlich.

yr/uh