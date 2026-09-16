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16.09.2026 17:03:36
Swissport baut Geschäft mit Etihad Airways aus
Zürich (awp) - Der Bodenabfertiger Swissport baut seine Geschäftsbeziehung mit Etihad Airways aus: Künftig werde Swissport an 40 Flughäfen für die Airline aus den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig sein statt bisher an 30. Dazu habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet, gab das Schweizer Unternehmen am Mittwoch bekannt.
Die erweiterte Zusammenarbeit umfasse Flughäfen in Afrika, Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und Asien. Swissport übernimmt die Bodenabfertigung und Frachtdienstleistungen. Zudem bestehe die Möglichkeit, die Zusammenarbeit über die Marke "Aspire" von Swissport, die weltweit 110 Flughafen-Lounges betreibt, auf den Bereich der Flughafen-Gastronomie auszuweiten, hiess es weiter.
jb/tp
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