Swissmedic: "Nebenwirkungen ähnlich wie bei Grippe-Impfung"

Bern (awp/sda) - Das Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic erwartet bei der Covid-19-Impfung der Hersteller Pfizer/Biontech in der Regel nur geringe Nebenwirkungen. Die Impfung sei sicher, sagte Philippe Girard, stellvertretender Swissmedic-Leiter, am Samstag vor den Medien in Bern. "Der Nutzen überwiegt die Risiken."

Es seien Nebenwirkungen ähnlich wie bei Grippeimpfungen zu erwarten. Nach der zweiten Dosis könnten die Nebenwirkungen stärker auftreten, sagte Girard. Nicht impfen sollen sich Menschen, die auf einen der Wirkstoffe allergisch seien. Zur Impfung von Schwangeren lägen keine Daten vor.