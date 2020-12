Swissmedic: "Datenbasis für unter 16-Jährige noch zu dünn"

Bern (awp/sda) - Der am Samstag vom Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassene Impfstoff von Pfizer/Biontech kann vorerst nur bei Personen über 16 Jahren angewendet werden. Für die Unter-16-Jährigen sei die Datenbasis noch zu dünn, sagte Swissmedic-Direktor Raimund Bruhin am Samstag vor den Medien in Bern.

Im Unterschied zu anderen Medikamenten, die von Swissmedic zugelassen würden, bestehe die Herausforderung beim neuen Corona-Impfstoff in der Tatsache, dass das Medikament einem gesunden Menschen verabreicht werde, so Bruhin.

Trotz der raschen Zulassung im ordentlichen Verfahren habe der Aspekt der Sicherheit dennoch eine wichtige Rolle gespielt. "Die Standards zur Sicherheit haben wir nicht gelockert."

Der Schlüssel für die rasche Prüfung sei das rollende Einreichungsverfahren gewesen. Das habe sehr viel Zeit gespart. Trotzdem sei der Austausch mit Pfizer/Biontech in den vergangenen zehn Tagen ausgesprochen intensiv gewesen, so Bruhin.