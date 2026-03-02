Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.03.2026 09:06:40

Swissinvest plant Kapitalerhöhung von bis zu 170,2 Mio Fr.

Zürich (awp) - Die Fondsleitung Pensimo führt für den börsenkotierten Immobilienfonds Swissinvest Real Estate Fund (Swissinvest) eine Kapitalerhöhung durch. Vom 9. bis 20. März 2026 sollen Anteile im Wert von maximal 170,2 Millionen Franken ausgegeben werden.

Jedem bisherigen Anteil werde ein Bezugsrecht zugeteilt. Sechs Bezugsrechte berechtigten zum Bezug von einem neuen Anteil zum Ausgabepreis von 169,00 Franken netto, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Maximal sollen 1'006'844 neue Anteile ausgegeben werden.

Die Emission werde kommissionsweise ("best effort basis") im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Ein offizieller Bezugsrechtshandel läuft vom 9. bis 18. März 2026 an der Schweizer Börse SIX. Am 25. März 2026 werde die Anzahl der neu emittierten Anteile bekanntgegeben, die am 27. März 2026 liberiert würden. 

Der Erlös soll kurzfristig zur Rückführung von Fremdfinanzierungen verwendet werden. Das erlaube den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios. 

Der Immobilienfonds Swissinvest investiert den Angaben zufolge schwergewichtig in konjunkturunabhängige Wohnliegenschaften sowie zu einem kleineren Teil in Geschäftsliegenschaften. Die Fondsleitung verfolge dabei die Entwicklungsstrategie eines regional breit diversifizierten Portfolios mit Investitionsschwerpunkten in den grossen Schweizer Ballungsräumen. 

ys/cf

