Swissgrid senkt Kosten für Vierpersonenhaushalte um etwa 10 Franken

(Meldung durchgehend ergänzt)

Aarau (awp/sda) - Vierpersonenhaushalte bezahlen im Jahr 2027 für die Leistungen der Netzbetreiberin Swissgrid rund 54 Franken und damit zehn Franken weniger als im Vorjahr. Da sich der Anteil von Swissgrid an den Stromkosten gemäss Mitteilung nur auf zirka 4,5 Prozent beläuft, kann nicht direkt auf eine generelle Senkung der Stromkosten geschlossen werden.

Auch Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von 90'000 Kilowattstunden profitieren von einer Kostenreduktion, wie Swissgrid am Dienstag weiter mitteilt. Bei diesen Firmen sinken die Kosten um 200 auf 1086 Franken.

Als Grund für die Senkung nannte Swissgrid Massnahmen beim Engpassmanagement und bei den Systemdienstleistungen. So optimiere etwa ein Überwachungssystem die Auslastung der Leitungen und vermeide kostspielige Eingriffe.

Auch der Tarif für die Stromreserve sinkt. Ein Haushalt bezahlt dafür neu 8 statt 18 Franken pro Jahr. Künftig dürften die erwarteten Kosten für die neuen Reservekraftwerke aber zu einem Anstieg des Tarifs führen. Die Reservekraftwerke, Notstromgruppen und Wasserkraftreserve liegen in der Verantwortung des Bundes.

Steigen werden im Jahr 2027 die "solidarisierten Kosten" für das Übertragungsnetz von 2 auf 8 Franken pro Jahr. Mit diesen Kosten werden gemäss Mitteilung nicht von Swissgrid verursachte Kosten verrechnet, also etwa Netzverstärkungen in den Verteilnetzen oder Entlastungen der Schweizer Stahl- und Aluminiumindustrie.

Der Schweizer Strompreis setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Swissgrid ist Eigentümerin des Schweizer Höchstspannungsnetzes und verantwortet dadurch einen Teil des Stroms.