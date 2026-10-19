Swissgrid plant neue Stromleitung zwischen Kantonen Bern und Luzern

Bern (awp/sda) - Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid hat am Montag den bevorzugten Planungskorridor für den Ersatz der ältesten Schweizer Höchstspannungsleitung präsentiert. Die geplante Freileitung soll zwischen den Unterwerken der Gemeinden Wynigen BE und Eschenbach LU verlaufen.

Die fast 100 Jahre alte Leitung hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden, wie Swissgrid in einer Mitteilung schrieb. Eine Begleitgruppe unter der Führung des Bundesamtes für Energie erarbeitete die aktuelle Empfehlung. Der empfohlene Korridor sieht weiterhin eine oberirdische Linienführung vor.

Die neue Freileitung zwischen den Unterwerken Bickigen BE und Mettlen LU soll laut Swissgrid mehrheitlich bereits bestehende Infrastrukturräume nutzen. Dies soll zusätzliche Eingriffe in die Landschaft sowie die Umwelt begrenzen. Zudem profitierten zahlreiche Wohngebiete vom geplanten Rückbau der heutigen Anlage.

Voraussichtlich Ende November startet eine 30-tägige öffentliche Mitwirkung für die betroffenen Gemeinden und die lokale Bevölkerung. Der Bundesrat setzt den definitiven Planungskorridor voraussichtlich bis Mitte 2027 fest. Im Anschluss reicht Swissgrid das Bauprojekt bei den Bundesbehörden ein.