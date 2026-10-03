Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’017 -0.6%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagvormittag
Schwerer Start für Wiseqey-Tochter: Wisesat-Aktien brechen bei NASDAQ-Debüt um 27 Prozent ein
Zurich Insurance-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter
Dip Trading-Strategie: Das sollten Anleger beachten, wenn sie bei einem Kursrückgang zugreifen wollen
Suche...
ETF Sparplan
03.10.2026 09:30:37

Swisscom und Sunrise wehren 2026 rund 150 Millionen Spam-Anrufe ab

Bern (awp/sda) - Schweizer Telekomanbieter haben 2026 bereits über 148 Millionen unerwünschte Anrufe blockiert, markiert oder anonymisiert.

Insgesamt seien 102 Millionen Spoofing- oder Spam-Anrufe verzeichnet worden, teilte Swisscom am Donnerstag auf Anfrage mit. Davon seien 65 Millionen Anrufe blockiert und 30 Millionen anonymisiert worden. Bei weiteren sieben Millionen Anrufen sei ein Warnhinweis erschienen.

Sunrise blockierte, anonymisierte oder kennzeichnete von Januar bis August über 46 Millionen Anrufe, wie das Unternehmen seinerseits mitteilte. Dies entspreche einer Zunahme von rund einem Fünftel im Vergleich zum Vorjahr.

Auch Salt setzt einen Mechanismus zur Abwehr unerwünschter Anrufe ein. Dieser blockiere durchschnittlich rund 40 Prozent der eingehenden Anrufe, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage.

Zum Jahresende nehmen unerwünschte Anrufe zu

Die Anbieter gehen insbesondere gegen das sogenannte Spoofing vor, bei dem eine falsche oder manipulierte Rufnummer angezeigt wird. Seit Anfang des Jahres müssen Anrufe aus dem Ausland mit mutmasslich gefälschter Schweizer Nummer als "unbekannter Anruf" durchgestellt oder blockiert werden.

Die Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen nehme aber tendenziell ab, da die Rufnummern sehr schnell gewechselt würden, hiess es bei Salt. Die aktuellen Zahlen dazu liefert Sunrise: Zwischen Januar und August wurden mehr als 10 Millionen Anrufe aus dem Ausland markiert, bei denen der Verdacht bestand, dass eine Schweizer Rufnummer missbraucht oder vorgetäuscht wurde, wie das Unternehmen schrieb.

Laut Sunrise nimmt das Volumen unerwünschter Anrufe erfahrungsgemäss gegen Jahresende zu. Grund dafür seien auslaufende Verträge und Versicherungspolicen.

Damit die Sicherheitsvorkehrungen von Spoofern nicht ausgenutzt werden, verzichtete die Swisscom 2025 auf detaillierte Angaben. "Der Kampf gegen Spoofing bleibt ein Katz- und Mausspiel", hiess es.

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:30 Logo WHS NFP-Schock: Nasdaq springt auf Rekord – 860 Dollar im Live-Trade!
02.10.26 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
02.10.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
02.10.26 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht – Bayer unter Druck
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
01.10.26 SMI verliert Kontakt nach oben
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’230.50 19.89 SHBEEU
Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Novartis-Aktie verliert: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Anleiherenditen geben nach
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
Devisen: Euro gibt deutlich nach - Franken legt zu
NVIDIA-Aktie steigt auf neuen Höchststand - Analysten sehen weiteres Potenzial
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 40/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.