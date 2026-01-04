Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.01.2026 14:15:36

Swisscom und Sunrise senden Al Jazeera Arabic nicht mehr

Bern (awp/sda) - Infolge von Propaganda-Vorwürfen haben die Schweizer Telecom-Unternehmen Swisscom und Sunrise den katarischen Fernsehsender "Al Jazeera Arabic" aus ihrem Angebot genommen. Der Sender verstosse Hinweisen zufolge gegen Schweizer Recht, hiess es seitens Swisscom.

Al Jazeera Arabic werde aus dem Programm genommen, bis die Vorwürfe geprüft worden seien, schrieb eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit die entsprechende Berichterstattung des "Sonntagsblicks". Der arabischsprachige Nachrichtensender wird demnach seit drei Wochen nicht mehr ausgestrahlt.

Auch für die Kundschaft von Sunrise ist der Kanal seit dem 10. Dezember nicht mehr verfügbar, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Dies, "weil sich Inhalte oftmals in einem rechtlichen Graubereich bewegen". Der englischsprachige und auf ein westliches Publikum ausgerichtete Kanal von Al Jazeera hingegen ist hierzulande bei beiden Anbietern nach wie vor zu empfangen.

Zuvor hatte die proisraelische Gruppierung "Fokus Israel" kritisiert, dass die Schweizer Anbieter den umstrittenen Sender ausstrahlten, wie der Sonntagsblick berichtete. Sie verwies auf einen Bericht des israelischen "Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center". Dieser kam zum Schluss, dass Al Jazeera Arabic seit Jahren Propaganda der Hamas verbreite. Auch die israelische Armee erhob Vorwürfe, die das Medienunternehmen zurückwies.

In der Schweiz ist seit Mitte Mai 2025 ein Hamas-Verbot in Kraft. Neben der radikalislamischen Terrororganisation erfasst das Verbot auch Organisationen und Gruppierungen, die im Auftrag oder im Namen der Hamas handeln.

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
