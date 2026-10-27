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27.10.2026 09:06:37
Swisscom und Sunrise im Breitbandtest mit Prädikat "überragend"
(Um Sunrise ergänzt)
Zürich (awp) - Schweizerinnen und Schweizern steht im Urteil des deutschen Fachmagazins "Connect" ein sehr gutes Breitbandinternet und eine sehr gute Festnetztelefonie zur Verfügung. Die Branchenführer Swisscom und Sunrise haben in einem Test beide das Prädikat "überragend" erhalten.
In dem jährlich durchgeführten Test hatte die Swisscom mit 992 von maximal 1000 möglichen Punkten die Nase vorne. Damit habe man auch alle Anbieter in Deutschland und Österreich hinter sich gelassen, erklärte der "Blaue Riese" in einem Communiqué.
Das sei nicht nur der sechste aufeinanderfolgende Sieg in dieser Wertung, sondern auch die höchste je gemessene Punktzahl. In Vorjahr hatte die Swisscom 991 Punkte erreicht und sich damit um einen Punkt verbessert.
Sunrise als Verfolgerin hat sich im Vergleich zum Vorjahr gar um acht Punkte gesteigert. Mit 987 Zählern wurde zum fünften Mal in Folge die Höchstnote "überragend" erreicht. Man "treibe den Schlagabtausch auf sehr hohem Niveau weiter voran", erklärte Sunrise dazu.
cf/ra
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