Swisscom ändert die Konzernleitungsstruktur

Zürich (awp) - Die Swisscom baut die Führung ihres Schweizer Geschäfts um. Sie ernennt mit Dirk Wierzbitzki einen CEO für das Schweizer Geschäft und mit Rolf Stettler einen eigenen Finanzchef. Damit führt sie im Heimmarkt ähnliche Organisationsstrukturen wie bereits im Italien-Geschäft ein.

Beide treten ihre neuen Stellen per 1. Januar 2027 an, wie die Swisscom am Donnerstag gemeinsam mit den Halbjahreszahlen bekannt gab. Wierzbitzki arbeitet seit 2010 bei der Swisscom. Seit 2016 leitet der deutsch-schweizerische Doppelbürger den Bereich Privatkunden und ist Mitglied der Geschäftsleitung von Swisscom Schweiz.

Entlastung von Gruppen-CEO und -CFO

Christoph Aeschlimann bleibe Konzern-Chef und könne sich damit noch stärker auf Strategie, Transformation, Innovation, die Beziehungen zu wichtigen Anspruchsgruppen sowie die langfristige Weiterentwicklung der Swisscom-Gruppe konzentrieren, hiess es in der Mitteilung.

Der neue Schweizer Finanzchef Stettler war bislang Head of Finance Schweiz und übernimmt nun die operative Gesamtverantwortung für die finanzielle Führung des Schweizer Geschäfts. Er wird damit auch Teil der Schweizer Geschäftsleitung. Eugen Stermetz bleibt als Gruppen-Finanzchef für die übergeordnete finanzielle Verantwortung der Gruppe zuständig.

Weitere Änderungen in Schweizer Geschäftsleitung

Weiter rückt Michel Siegenthaler in die Schweizer Geschäftsleitung auf. Er folgt als Leiter des Privatkundengeschäfts auf Wierzbitzki. Bislang war er Chef der Swisscom-Shops.

Eine weitere Änderung gibt es an der Spitze des Geschäftskundenbereichs. Urs Lehner gibt die Führung ab. Interimistisch übernimmt Thomas Wettstein, Business- und IT-Chef der Swisscom. Die definitive Nachfolgelösung werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben, hiess es.

tt/jb