Swisscom-Aktie tiefer: Sunrise gewinnt Festnetzauftrag von der SBB - Swisscom geht leer aus

Der Auftrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren habe ein Volumen von 6,3 Millionen Franken, wie Sunrise am Freitag auf dem Karriereportal Linkedin mitteilte. Damit hat der zweitgrösste Telekomanbieter der Schweiz Branchenprimus Swisscom ausgestochen, wie das Onlineportal "Inside-IT" vor einem Monat berichtet hatte. Der Auftrag umfasse Festnetzanschlüsse, Internet und an einigen Standorten Sunrise-TV, erklärte ein Konzernsprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die Swisscom-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 498,20 Franken.

Zürich/Bern (awp)