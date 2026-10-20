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Führungswechsel 20.10.2026 16:06:37

Swisscom-Aktie steigt: Martin Resel wird neuer Leiter Geschäftskunden

Swisscom-Aktie steigt: Martin Resel wird neuer Leiter Geschäftskunden

Der Telekomkonzern Swisscom hat Martin Resel zum Leiter Geschäftskunden von Swisscom Schweiz ernannt.

Er tritt die Nachfolge von Urs Lehner an, der den Bereich fast zehn Jahre lang geführt hat.

Resel ist derzeit Deputy CEO und CCO Enterprise bei A1 Telekom Austria, wie Swisscom am Dienstag mitteilte. Er wechselt per 1. Februar 2027 zur Swisscom. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Führungs- und Branchenerfahrung in den Bereichen Telekommunikation, ICT und digitale Transformation.

Resel ist seit 2016 für A1 Telekom Austria tätig und seit September 2025 zudem stellvertretender Vorstandsvorsitzender des österreichischen Telekomkonzerns. Die Swisscom hatte im August bekanntgegeben, dass Lehner das Unternehmen verlässt. Seit dem 1. September 2026 führt Thomas Wettstein den B2B-Bereich interimistisch.

Die Swisscom-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,37 Prozent fester bei 674,50 Franken.

sta/ra

Zürich (awp)

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Swisscom am 20.10.2026

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