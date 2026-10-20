|Führungswechsel
|
20.10.2026 11:15:37
Swisscom-Aktie schwächelt: Martin Resel wird neuer Leiter Geschäftskunden
Der Telekomkonzern Swisscom hat Martin Resel zum Leiter Geschäftskunden von Swisscom Schweiz ernannt.
Resel ist derzeit Deputy CEO und CCO Enterprise bei A1 Telekom Austria, wie Swisscom am Dienstag mitteilte. Er wechselt per 1. Februar 2027 zur Swisscom. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Führungs- und Branchenerfahrung in den Bereichen Telekommunikation, ICT und digitale Transformation.
Resel ist seit 2016 für A1 Telekom Austria tätig und seit September 2025 zudem stellvertretender Vorstandsvorsitzender des österreichischen Telekomkonzerns. Die Swisscom hatte im August bekanntgegeben, dass Lehner das Unternehmen verlässt. Seit dem 1. September 2026 führt Thomas Wettstein den B2B-Bereich interimistisch.
Die Swisscom-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 671 Franken.
sta/ra
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht abwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.