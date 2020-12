Swisscom-Aktie profitiert: Swisscom sichert sich TV-Rechte für Schweizer Fussball bis 2025

Bis zum Saisonende 2025 überträgt der "blaue Riese" alle Spiele der höchsten beiden Ligen, wie die Swisscom am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

Zum Preis für die TV-Rechte wollte Swisscom-Sprecherin Annina Merk auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nichts sagen: Darüber sei mit der Swiss Football League (SFL) Stillschweigen vereinbart worden. Damit kommt die Swisscom erneut zum Handkuss: Sie überträgt bereits seit 14 Jahren die Spiele der Schweizer Fussballmeisterschaft.

Die Swisscom wird alle 180 Partien der Super League im Bezahlsender Blue Sport (früher Teleclub) live übertragen. Pro Runde wird nach wie vor ein Spiel bei der SRG im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Auch in der Challenge League werden 36 Spiele pro Saison im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt.

Die SFL und die Swisscom-Tochter Blue Entertainment (ehemals Cinetrade) unterzeichneten laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch einen Kurzvertrag, der die relevanten Punkte regelt. Weitere Informationen zu der Vergabe der medialen Rechte wird die SFL erst nach Abschluss der entsprechenden Verträge kommunizieren können.

Um 0,96 Prozent auf 475.00 Franken verteuert sich die Swisscom-Aktie am Freitag zeitweise an der SIX.

Bern (awp)