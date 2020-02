Swisscom-Aktie nach Zahlen solide im Plus

Die Swisscom-Aktien notieren im frühen Handel solide im Plus und damit etwas besser als der Gesamtmarkt.

Die Resultate 2019 boten laut Analysten einige positive Überraschungen. Nur vereinzelt sorgt hingegen der Ausblick für Stirnrunzeln.

Die Papiere des Telekomunternehmens notieren aktuell im Schweizer Handel 2,32 im Plus bei 546 Franken.

Die eigentlichen Resultate werden von den Analysten vorwiegend positiv gewürdigt. Der für Barclays tätige Analyst zeigt sich von der Widerstandsfähigkeit des Tagesgeschäfts im Schlussquartal beeindruckt. Er findet sowohl an den starken Umsätzen mit Hardware als auch am starken Abschneiden der italienischen Tochter Fastweb sichtlich Gefallen.

Auch Vontobel hebt den positiven Beitrag von Fastweb hervor, welche die Erwartungen klar geschlagen habe. "Doch auch die Entwicklung des Schweizer Geschäfts war besser als befürchtet", schreibt der zuständige Analyst.

Letzteres sieht der Experte der ZKB noch positiver: "Swisscom konnte auf Stufe Umsatz die Erwartungen in der Schweiz klar übererfüllen, was sich auch auf den EBITDA vor Sonderkosten auswirkte, der über den Erwartungen lag." Er spricht von "klar verbesserten Trends in der Schweiz".

Unterschiedlich wird der Ausblick auf das laufende Jahr 2020 kommentiert. Für Vontobel liegt er im Rahmen der Erwartungen.

Andere hätten sich jedoch eine bessere Umsatzentwicklung erhofft. Der angepeilte Umsatz von rund 11,1 Milliarden Franken liege nicht nur unter dem Wert 2019 (11,45 Mrd), sondern auch unter den Konsenserwartungen von knapp 11,3 Milliarden, heisst es von dieser Seite. Immerhin seien - wie die EBITDA-Prognose zeige - weitere Kostenfortschritte zu erwarten.

Hier allerdings fügt der Experte von Jefferies an, dass in der Guidance für das Schweizer Geschäft ein Rückgang der Profitabilität zu beobachten sei.

Swisscom-Chef hat 2019 weniger Lohn bekommen

Swisscom-Chef Urs Schaeppi hat 2019 weniger Lohn bezogen als im Vorjahr. Die Gesamtvergütung sank um 3,8 Prozent auf 1,76 Millionen Franken, wie dem Geschäftsbericht des Telekomunternehmens zu entnehmen ist. Der Hauptgrund dafür sei ein geringerer Bonus gewesen, hiess es dazu.

Der Swisscom-Chef gehört traditionellerweise zu den am schlechtesten bezahlten Chefs der grössten an der Schweizer Börse kotierten Firmen. Zuletzt erhielt er auch deutlich weniger als der Chef des deutlich kleineren Konkurrenten Sunrise. Dieser kam 2018 - neuere Zahlen liegen noch nicht vor - auf ein Salär von 2,19 Millionen.

Die gesamte Swisscom-Konzernleitung, die aus sieben Personen bestand, verdiente im vergangenen Jahr 7,52 Millionen Franken, was ebenfalls weniger war als im Vorjahr. Der Verwaltungsrat, dem Ende Jahr sechs Männer und drei Frauen angehörten, erhielt derweil mit insgesamt 2,21 Millionen Franken ebenfalls leicht weniger.

